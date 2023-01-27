В тульском пассажирском автобусе загорелась печка Фото: соцсети

26 января днем в автобусе № 26 загорелась печка – дым валил прямо из-под сидений. Пассажиров высадили, салон срочно проветрили.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», обслуживающего маршрут, автобус перед выездом на линию прошел предрейсовый технический осмотр и был в технически исправном состоянии - это подтверждает отметка в путевом листе и журнале. Однако во время работы произошло задымление печи в салоне транспорта. Вместе с тем, факта возгорания не установлено. Неисправность устранена на месте.

Техническая неисправность не угрожала здоровью и жизни пассажиров.