Как будет выглядеть Центральный рынок Тулы после застройки: в Сети появился один из проектов Фото: соцсети

В одной из соцсетей появились картинки предполагаемого проекта застройки так называемого Центрального рынка Тулы. Рынком он только считается по старой памяти горожан, по факту же юридически таковым не является несколько лет.

Напомним, данную землю давно выкупили рязанские предприниматели из сферы строительного бизнеса. Они же некоторое время назад заверили, что под жилую застройку уйдет только часть площадей. Остальные сохранятся за рыночной территорией.

По заверению автора поста в паблике, «Вот такой проект застройки Центрального рынка сейчас продвигают для согласования. 11-этажки в центре города вместо общественных пространств и точек притяжения для жителей и туристов».

Среди предложений, «сделать здесь фермерский рынок, благоустроить блошиный рынок, сделать городскую площадь и красивый модернистский павильон 70-х переделать под фитнес-клуб (судя по проекту его снесут)».

Официальных комментариев от ООО СЗ «Масштаб» по поводу утечки информации о проекте пока не поступало.