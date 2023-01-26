У одного из сотрудника кафе «Вкусно – и точка» в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

У одного из сотрудников в кафе «Вкусно и точка» на проспекте Ленина в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию. Данная информация поступила в Роспотребнадзор 16 января.

В ходе расследования в заведении общественного питания были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к обработке производственного оборудования и инвентаря.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.