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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:11

У одного из сотрудника кафе «Вкусно – и точка» в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию

Возбуждено административное дело
Источник:kp.ru
У одного из сотрудника кафе «Вкусно – и точка» в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию

У одного из сотрудника кафе «Вкусно – и точка» в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

У одного из сотрудников в кафе «Вкусно и точка» на проспекте Ленина в Туле обнаружили острую кишечную инфекцию. Данная информация поступила в Роспотребнадзор 16 января.

В ходе расследования в заведении общественного питания были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к обработке производственного оборудования и инвентаря.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.