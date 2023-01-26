Житель Тульской области украл у своего знакомого 96 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

65-летний мужчина, проживающий в Щекинском районе, написал заявление в полицию. У пострадавшего из дома было украдено 96 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать вора. Им оказался 36-летний местный житель. По предварительный информации, мужчина украл деньги после их совместного распития спиртных напитков, используя приложение «Мобильный банк».

После задержания мужчина полностью признал свою вину. Похищенные деньги вернуть не удалось, злоумышленник потратил их на личные нужды.

В адрес преступника возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 158 УК РФ (Кража).