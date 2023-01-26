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НовостиОбщество26 января 2023 11:20

Тулякам расскажут о том, что такое заповедники и зачем они нужны

Сделают это специалисты экзотариума
Игорь КОПЫТОВ
Тулякам расскажут о том, что такое заповедники и зачем они нужны

Тулякам расскажут о том, что такое заповедники и зачем они нужны

Фото: материалы пресс-служб

Одной из важнейших задач современного мира является сохранение природного разнообразия планеты. Что же можно сделать для этого? Чаще всего для решения этого вопроса прибегают к созданию заповедников и национальных парков.

Как устроен заповедник? Какие виды животных живут в заповедниках и ухаживает ли кто-то за ними? Какие исследования проводятся на заповедных землях и для чего они нужны? Как можно устроиться на работу в заповедник?

На все эти вопросы будут даны ответы 27-28 января с 11.00 до 16.30 в новом здании Экзотариума. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли сотрудника заповедника. Кроме этого, и детей, и взрослых ждет творческая мастерская и тематическая игровая зона.

Необходимо предварительно записаться.

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