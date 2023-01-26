В Тульской области при получении взятки задержан начальник отряда новомосковской ИК-6 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске сотрудник исправительной колонии № 6 был задержан с поличным при получении взятки. Было установлено, что подозреваемый получил денежные средства в размере 60 тысяч рублей за пронос на территорию учреждения мобильного телефона, а также иных предметов, запрещенных лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Материалы по данному факту переданы следователям следственного управления СК РФ по Тульской области, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.