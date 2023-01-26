Тульские оборонные предприятия ждут кадры из других регионов: за это обещана господдержка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, на сайте областного правительства опубликован перечень организаций для трудоустройства граждан в организации оборонно-промышленного комплекса региона при переезде из других субъектов РФ. В списке - 226 профессий. Среди заявленных специальностей – аппаратчики, арматурщики и бетонщики, водители, гальваники, газорезчики, дефектоскописты, инженеры, программисты и многие другие.

С 1 января Фондом пенсионного и социального страхования таким предприятиям ОПК предоставляется субсидия на частичную компенсацию на выплату зарплаты иногородним работникам. Размер субсидии на каждого сотрудника не может превышать трех федеральных МРОТ, увеличенных на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Субсидии выплачиваются по истечении третьего, шестого, девятого и двенадцатого месяцев работы нового сотрудника.