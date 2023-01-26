На 70 тысяч рублей оштрафовали тулячку за нападение на представителя власти Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летнюю жительницу Тульской области оштрафовали на 70 тысяч, признав виновной в «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Однако женщина не собиралась оплачивать штраф.

Осужденная расставаться с деньгами не торопилась, по месту прописки не проживала и скрывалась от приставов. Сотрудникам ведомства пришлось объявить женщину в исполнительный розыск.

В результате мероприятий удалось установить ее фактическое место нахождения. Лишь только после этого она предоставила в отделение судебных приставов квитанцию о полном погашении долга.