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НовостиОбщество26 января 2023 6:59

На 70 тысяч рублей оштрафовали тулячку за нападение на представителя власти

Женщина пыталась скрываться, чтобы не выплачивать деньги
Игорь КОПЫТОВ
На 70 тысяч рублей оштрафовали тулячку за нападение на представителя власти

На 70 тысяч рублей оштрафовали тулячку за нападение на представителя власти

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

33-летнюю жительницу Тульской области оштрафовали на 70 тысяч, признав виновной в «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти». Однако женщина не собиралась оплачивать штраф.

Осужденная расставаться с деньгами не торопилась, по месту прописки не проживала и скрывалась от приставов. Сотрудникам ведомства пришлось объявить женщину в исполнительный розыск.

В результате мероприятий удалось установить ее фактическое место нахождения. Лишь только после этого она предоставила в отделение судебных приставов квитанцию о полном погашении долга.