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НовостиОбщество26 января 2023 6:46

Серийное производство беспилотников запустят в Тульской области

Идея нашла активную поддержку со стороны властей
Игорь КОПЫТОВ
Серийное производство беспилотников запустят в Тульской области

Серийное производство беспилотников запустят в Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульские инженеры презентовали опытный образец разработанного ими высокоскоростного отечественного беспилотного летательного аппарата и попросили главу региона помочь запустить дрон в серийное производство. Уникальность разработки в том, что он будет создан из отечественных деталей. Программное обеспечение также создают тульские программисты.

В правительстве Тульской области поручено предоставить разработчикам базу Центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов для проведения опытных полетов.