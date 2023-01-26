Серийное производство беспилотников запустят в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульские инженеры презентовали опытный образец разработанного ими высокоскоростного отечественного беспилотного летательного аппарата и попросили главу региона помочь запустить дрон в серийное производство. Уникальность разработки в том, что он будет создан из отечественных деталей. Программное обеспечение также создают тульские программисты.

В правительстве Тульской области поручено предоставить разработчикам базу Центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов для проведения опытных полетов.