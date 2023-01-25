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НовостиОбщество25 января 2023 13:59

В Туле капитально отремонтируют улицу Кутузова и не только

Работы по реконструкции улично-дорожной сети на нынешний год довольно масштабны
Игорь КОПЫТОВ
В Туле капитально отремонтируют улицу Кутузова и не только

В Туле капитально отремонтируют улицу Кутузова и не только

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы проведут на проспекте Ленина на участке от Циолковского до Генерала Маргелова, а также улице Кутузова общей протяженностью 7,6 километров. Запланирована замена асфальтобетонного покрытия, ремонт съездов и примыканий, обустройство тротуаров и искусственных дорожных неровностей, ремонт люков и смотровых колодцев, ливневых колодцев.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» планируют отремонтировать Епифанское шоссе, улицы Болотова, Тульского Рабочего Полка и Гастелло. Общая протяженность ремонтируемых участков составит более 5,6 километров.