Минздрав Тульской области взыскал деньги с медработника, не выполнившего условия контракта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекине суд рассмотрел гражданское дело по иску Минздрава Тульской области о взыскании денег по договору предоставления соцвыплаты. Установлено, что женщина работала в ГУЗ «Щекинская районная больница» в должности акушерки. Был заключен договор о предоставлении социальной выплаты. По условиям договора медработнику была предоставлена социальная выплата в размере 350 тысяч рублей. За это медик обязана была проработать в больнице не менее пяти лет с даты заключения трудового договора. Однако уволилась она раньше, а потому возникли основания для возврата части соцвыплаты, пропорционально неотработанному времени.

В досудебном порядке ответчик не возместила истцу сумму задолженности. Суд же требования Минздрава удовлетворил частично в размере чуть более 50 тысяч.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.