Повар из столицы и местный бомж обворовали в Туле супермаркеты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле 48-летний повар из Москвы и 31-летний бездомный обворовали два супермаркета в Зареченском и Советском округах. В обратились сотрудники служб безопасности супермаркетов на ул. Первомайской и ул. Арсенальной, сообщив о краже продуктов. С помощью видеозаписей оперативники установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались 48-летний повар из Москвы и 31-летний неработающий и ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

При задержании они во всем признались. Похищенные поваром продукты были изъяты и возвращены владельцам.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедших инцидентов, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.