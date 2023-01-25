В 2023 году в Туле займутся ремонтом целого ряда мостов и путерпроводов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, реконструкцию Московского путепровода в Туле планируют завершить уже в декабре 2023 года.

Кроме того, разрабатывается документация на выполнение работ по капитальному ремонту Орловского путепровода, Привокзального моста через Воронку по Красноармейскому проспекту, пешеходного моста через железную дорогу от улицы Малые Гончары.

В планах заключиение муниципальных контрактов на реконструкцию еще 4 объектов: Скуратовского путепровода на улицу Скуратовскую, Кобелевского моста через Воронку, путепровода через железную дорогу по улице Шоссейной, а также Оружейного моста через Упу рядом с пересечением улиц Советской и Октябрьской.