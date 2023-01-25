Более 380 объектов в Туле коснется благоустройство в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Реализация проектов будет вестись сразу по нескольким программам с различным уровнем финансирования - «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет», «Наш город» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Так, по первой планируется благоустроить 40 дворовых территорий и 1 общественное пространство – сквер в районе домов №№ 4, 6, 8 по ул. Кауля. 75 процентов контрактов уже заключены. По программе выполнят асфальтирование, устройство наружного освещения, установят лавки и урны.

По «Народному бюджету» планируется выполнить работы на 28 объектах. В рамках проекта «Наш город» планируются благоустроить 247 объектов. В обоих случаях в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации и подготовка к конкурсным процедурам.

Еще 73 объекта преобразятся по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий».