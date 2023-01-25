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НовостиСпорт25 января 2023 7:37

Тульские каратистки привезли золотые медали с Всероссийских соревнованиях

В число призеров вошли и наши спортсмены
Игорь КОПЫТОВ
Тульские каратистки привезли золотые медали с Всероссийских соревнованиях

Тульские каратистки привезли золотые медали с Всероссийских соревнованиях

Фото: материалы пресс-служб

Туляки привезли золотые и бронзовые медали со Всероссийских соревнований по всестилевому карате. Всероссийские состязания «Курская дуга» собрали больше 800 спортсменов из 25 регионов России.

Туляки заняли 5 призовых мест. Ульяна Голосова (СЗ -45) и Серафима Рыжова (СЗ -51) завоевали «золото». Парни же - Артем Гайдуков (ОК-ренгокай, СЗ -27), Вадим Чепелёв(СЗ -35) и Артем Привиденцев (СЗ -54) - довольствовались «бронзой».