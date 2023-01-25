Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 7:00

Тула масштабно обновит городской транспорт на субсидии из областного бюджета

Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Вячеслав Федорищев
Игорь КОПЫТОВ
Тула масштабно обновит городской транспорт на субсидии из областного бюджета

Тула масштабно обновит городской транспорт на субсидии из областного бюджета

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, город оружейников получит более 916 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в период с 2023 года по 2030 год.

Планируется, что эти деньги частично компенсируют затраты по платежам «Государственной транспортной лизинговой компании» для обновления подвижного состава в Туле. Уровень софинансирования устанавливается в размере 60% расходного обязательства города.

Так, в текущем году из бюджета Тульской области будет выделено 76,412 млн рублей, в последующие шесть лет — по 130,992 млн рублей ежегодно. В 2030 году — 54,58 млн рублей.