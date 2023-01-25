Тула масштабно обновит городской транспорт на субсидии из областного бюджета Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, город оружейников получит более 916 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в период с 2023 года по 2030 год.

Планируется, что эти деньги частично компенсируют затраты по платежам «Государственной транспортной лизинговой компании» для обновления подвижного состава в Туле. Уровень софинансирования устанавливается в размере 60% расходного обязательства города.

Так, в текущем году из бюджета Тульской области будет выделено 76,412 млн рублей, в последующие шесть лет — по 130,992 млн рублей ежегодно. В 2030 году — 54,58 млн рублей.