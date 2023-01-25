Обновленную трассу «Тула – Новомосковск» пустят в обход населенных пунктов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Одну из самых оживленных трасс региона проложат так, чтобы она не касалась попутных деревень. Сделано это будет для того, чтобы обеспечить максимально возможную скорость движения. Помимо обновления дорожного полотна и прочих работ планируется расширение данной дороги до шести полос.

Проект разбит на четыре этапа. Сначала будет реконструирован 6-киломтровый участок от границ Тулы до деревни Большая Еловая. В настоящее время разработка проектно-сметной документации уже завершается.

Предполагается, что на реконструкцию «Тула – Новомосковск» регион получит федеральные средства.