26 января завершается режим ЧС, введенный из-за гибели урожая в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Режим ЧС в Тульской области в агропромышленном комплексе ввели 24 ноября 2022 года. Из-за неблагоприятных погодных условий в полях осталось около 30% урожая. Потери составили порядка 70 тысяч гектаров. Всего удалось собрать 92,1% зерновых культур, 91,1% рапса, 73,6% сои, 40,1% подсолнечника, 65,2% картофеля, 66,6% овощей. Собрано 2,6 млн тонн зерна, а также рекордный урожай рапса – 230 тыс. тонн.

Режим чрезвычайной ситуации был введен для снижения последствий гибели урожая. Такая мера позволила обратиться к Правительству России за компенсацией ущерба, а к аграриям не стали применять штрафные санкции из-за невыполнения показателей по полученным субсидиям.