В Тульском морском музее восстановили древнюю греческую амфору V века до нашей эры Фото: материалы пресс-служб

История появления сосуда у туляков достаточно интересна. Ни в подводно-археологической экспедиции на руинах затонувшего античного города Патрей, ни возле Таманского залива, ни в районе мыса Тарханкут в Крыму тульским географическим сообществом такой сосуд найден не был. Зато в августе 2022 года один из других подводных археологов выразил желание передать найденный им раритет в экспозицию туляков. Нашел он амфору на берегу Черного моря в виде груды черепков.

В начале сентября прошлого года остатки сосуда были доставлены в музей. Лишь к середине января они были очищены для склейки. Сохранилось примерно 2/3 сосуда. По форме и размерам находка более всего соответствует амфорам с греческого острова Хиос. Датируется она третьей четвертью V века до н.э.