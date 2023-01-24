Вынесен приговор обвиняемому в убийстве сторожа в Узловском парке Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Так, было установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый, проживающий в Московской области, открыто похитил 2 фрагмента силового кабеля аттракциона в парке «Машиностроительный» в городе Узловая.

Попытавшемуся пресечь противоправные действия пожилому охраннику мужчина нанес не менее пяти ударов руками и ногами в область головы. Пострадавший скончался на месте происшествия, где был обнаружен поутру местными жителями.

Задержанный позднее убийца во всем сознался, и по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Открытое хищение чужого имущества» и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.