Сотрудница алексинского завода Тульской области отсудила компенсацию морального вреда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Местный межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску сотрудницы одного из предприятий, которая просила признать незаконным приказ о вынужденном простое и компенсировать моральный вред.

Ответчик в начале ноября 2022 года по причинам экономического и организационного характера, связанными со снижением планируемого объема производства, издал приказ об объявлении простоя по вине работодателя до конца месяца. Оплата времени простоя истца в соответствии с ч.1 ст.157 ТК РФ составила 2/3 от среднего заработка.

Однако женщина посчитала, что была отстранена от работы принудительно, в то время как другие сотрудники ее отдела продолжали работать в штатном режиме. В связи с чем просила признать незаконным и отменить приказ, а также взыскать с ответчика разницу в потере заработной платы в размере 8 077,23 рубля, плюс компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч и расходы на услуги юриста – 15 тысяч.

Суд частично удовлетворил ее требования – моральный вред и услуги юриста, а в удовлетворении остальной части иска было отказано.

Решение пока не вступило в законную силу.