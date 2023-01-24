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НовостиОбщество24 января 2023 13:48

Сотрудница алексинского завода Тульской области отсудила компенсацию морального вреда

Женщина претендовала на деньги из-за вынужденного перерыва в работе
Игорь КОПЫТОВ
Сотрудница алексинского завода Тульской области отсудила компенсацию морального вреда

Сотрудница алексинского завода Тульской области отсудила компенсацию морального вреда

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Местный межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску сотрудницы одного из предприятий, которая просила признать незаконным приказ о вынужденном простое и компенсировать моральный вред.

Ответчик в начале ноября 2022 года по причинам экономического и организационного характера, связанными со снижением планируемого объема производства, издал приказ об объявлении простоя по вине работодателя до конца месяца. Оплата времени простоя истца в соответствии с ч.1 ст.157 ТК РФ составила 2/3 от среднего заработка.

Однако женщина посчитала, что была отстранена от работы принудительно, в то время как другие сотрудники ее отдела продолжали работать в штатном режиме. В связи с чем просила признать незаконным и отменить приказ, а также взыскать с ответчика разницу в потере заработной платы в размере 8 077,23 рубля, плюс компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч и расходы на услуги юриста – 15 тысяч.

Суд частично удовлетворил ее требования – моральный вред и услуги юриста, а в удовлетворении остальной части иска было отказано.

Решение пока не вступило в законную силу.