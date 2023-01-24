Львенка, которого незаконно пытались вывезти из России, оставили в зоопарке в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В декабре 2022 года на границе с Республикой Беларусь брянские таможенники изъяли 3-месячного львенка без документов. Малыша осмотрели сотрудники Росприроднадзора, а после переправили на временное содержание в зоопарк, расположенный в Тульской области — туда, где есть необходимые условия для комфортного пребывания.

Львенок поселился в парке животных «Епифаново подворье» в 100 км от Тулы. 30 декабря его осмотрели, он находился в стрессе, был диагностирован лишай и недостаток массы от неправильного кормления. Теперь же юная львица полностью перешла на мясной рацион и меньше чем за месяц набрала 8 кг, что говорит о хорошем самочувствии.

Сейчас процесс документального оформления передачи львенка на постоянное местопребывание в зоопарк завершен. В Тульской области Лина будет жить с более 40 видами пернатых, а также оленями, косулями, ламами, волками, рысями, тиграми, лисами и семейной парой львов.