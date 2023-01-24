В Тульской области пришлось застрелить лосиху, пострадавшую в ДТП Фото: соцсети

С соответствующим обращением в региональное министерство природы обратился директор охотхозяйства «Рудневское». Дело в том, что на прошлой неделе на в этих местах было обнаружено животное возрастом около года, которое не могло самостоятельно передвигаться после полученной травмы. Обстоятельства аварии не уточнялись.

Таким образом, копытное было разрешено к отстрелу, а мясо лосихи - к «личному потреблению охотниками и приравненными к ним лицами, либо уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии».