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НовостиОбщество24 января 2023 12:21

В Тульской области пришлось застрелить лосиху, пострадавшую в ДТП

Отстрел лося возможен только при получении специального разрешения
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области пришлось застрелить лосиху, пострадавшую в ДТП

В Тульской области пришлось застрелить лосиху, пострадавшую в ДТП

Фото: соцсети

С соответствующим обращением в региональное министерство природы обратился директор охотхозяйства «Рудневское». Дело в том, что на прошлой неделе на в этих местах было обнаружено животное возрастом около года, которое не могло самостоятельно передвигаться после полученной травмы. Обстоятельства аварии не уточнялись.

Таким образом, копытное было разрешено к отстрелу, а мясо лосихи - к «личному потреблению охотниками и приравненными к ним лицами, либо уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии».