Тульский «АКМ» на выезде победил «Ростов» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «АКМ» одержал победу в матче 44 тура чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

Счет на 15-й минуте открыл Даниил Ердаков, реализовавший большинство. Во втором периоде на шайбу Александра Кулагина на 29-й минуте хозяева площадки через две с половиной минуты ответили точным броском Александра Гордина. Но это был единственный результативный удар со стороны ростовчан.

В третьем периоде туляки на 45-й и 47-й минутах отличились Владислав Рыбаков и Дмитрий Цыганов.

Следующий матч АКМ проведет на своей площадке 31 января против «Барса» из Казани открыв серию домашних игр. Длее будут противостояния с «Ладой» из Тольятти, новокузнецким «Металлургом», «Омскими Крыльями», «Ермаком» из Ангарска и красноярским «Соколом».