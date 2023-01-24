Особняк, относящийся к усадьбе Ливенцевых в Туле, все же продали за 26,5 миллиона рублей Фото: соцсети

Объект культурного наследия находится на улице Дзержинского / улице Советская, 15-17/73. Сама трехэтажная усадьба стоит 3 736 800 рублей, остальная сумма - более 22 миллионов рублей - земельный участок.

Усадьбу в 70-80 годах XVIII века построил Иван Ливенцев — тульский городской глава и один из крупнейших тульских купцов. Долгое время в нем размещалась губернская почтовая контора, потом дом был обычным, жилым.

Сейчас помещения второго и третьего этажей недоступны для осмотра в связи с обрушением перекрытий. Зафиксированы разрушения стен - трещины и сквозные отверстия.

Согласно документам торгов, до середины этого года новый собственник объекта обязуется разработать план восстановления здания. Полная реставрация должна быть закончена до 2027 года.