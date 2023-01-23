В центре Ефремова Тульской области установили киот Николая Чудотворца Фото: материалы пресс-служб

В городе Ефремове, на улице Горького, на месте, где когда то находился Никольский Храм, был установлен киот с иконой святого Николая Чудотворца.

По сохранившемуся преданию, деревянная приходская Никольская церковь была построена в городе еще в середине XVIII века, но, по архивным данным, после изменения планировки была перенесена на другое место уже в каменном исполнении. Это здание также не сохранилось.