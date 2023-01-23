Иномарка не поделили поворот с отечественной «классикой» в Ефремове Тульской области Фото: материалы пресс-служб

21 января в 23:01 на регулируемом перекрестке улиц Свердлова и Ленина города Ефремова 18-летний молодой человек за рулем Renault Sandero при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «ВАЗ 211440» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали все, кто находился в салоне отечественной легковушки: водитель и две его 22-летние пассажирки, которые были госпитализированы с различными травмами.