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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:31

Иномарка не поделили поворот с отечественной «классикой» в Ефремове Тульской области

Почти полуночное ДТП закончилось тремя пострадвашими
Игорь КОПЫТОВ
Иномарка не поделили поворот с отечественной «классикой» в Ефремове Тульской области

Иномарка не поделили поворот с отечественной «классикой» в Ефремове Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

21 января в 23:01 на регулируемом перекрестке улиц Свердлова и Ленина города Ефремова 18-летний молодой человек за рулем Renault Sandero при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «ВАЗ 211440» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали все, кто находился в салоне отечественной легковушки: водитель и две его 22-летние пассажирки, которые были госпитализированы с различными травмами.