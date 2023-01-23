Тульский минздрав хочет отсудить у терапевта, нарушившего контракт, 600 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, известно, что в 2020 году врачом был подписан договор с региональным минздравом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере миллиона рублей. Ключевое условие предоставления такой поддержки — пятилетняя работа в Суворовской районной больнице.

Однако уже в июле 2022 года врач написала заявление об увольнении по собственному желанию. Согласно условиям контракта, терапевт должна была вернуть министерству сумму, пропорциональную не отработанному периоду, — 602409 рублей 64 копейки.

В августе 2022 года минздрав потребовал исполнения контракта, но женщина его проигнорировала и на сегодняшний день врач деньги не вернула. В результате ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с терапевта сумму, плюс дополнительные расходы.