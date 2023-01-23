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НовостиОбщество23 января 2023 8:04

Сформирован новый состав общественной палаты Тульской области

В нее вошли и спортсмены, и предприниматели
Игорь КОПЫТОВ
Сформирован новый состав общественной палаты Тульской области

Сформирован новый состав общественной палаты Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Так, пятый состав Общественной палаты Тульской области - 15 человек. Председателем осталась Галина Фомина.

Среди одобренных кандидатур – Елена Бобкова, представитель общественной организации «Туристический клуб «Вертикаль», в прошлом известный велогонщик Ришат Давыдов, представитель религиозной организации мусульман и Алексей Комиссаров, представитель «Местной национально-культурной автономии узбеков и узбекистанцев» Узловского района.

А еще Владимир Могильников как представитель Общественной организации «Тульский городской молодежный спортивный клуб «Андрей» и Рафик Папян как представитель Алексинского отделения «Союза армян России».

Первое заседание Общественной палаты региона нового созыва пройдет после 7 февраля, когда истекут полномочия действующего состава.