Сформирован новый состав общественной палаты Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Так, пятый состав Общественной палаты Тульской области - 15 человек. Председателем осталась Галина Фомина.

Среди одобренных кандидатур – Елена Бобкова, представитель общественной организации «Туристический клуб «Вертикаль», в прошлом известный велогонщик Ришат Давыдов, представитель религиозной организации мусульман и Алексей Комиссаров, представитель «Местной национально-культурной автономии узбеков и узбекистанцев» Узловского района.

А еще Владимир Могильников как представитель Общественной организации «Тульский городской молодежный спортивный клуб «Андрей» и Рафик Папян как представитель Алексинского отделения «Союза армян России».

Первое заседание Общественной палаты региона нового созыва пройдет после 7 февраля, когда истекут полномочия действующего состава.