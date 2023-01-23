Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 7:42

Минтранс Тульской области проведет проверку по фактам обращения перевозчиков о повышении тарифов

Серию обращений с такой просьбой получило на минувшей неделе региональное ведомство
Игорь КОПЫТОВ
Минтранс Тульской области проведет проверку по фактам обращения перевозчиков о повышении тарифов

Минтранс Тульской области проведет проверку по фактам обращения перевозчиков о повышении тарифов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, перевозчики настаивают на ежегодной индексации стоимости проезда – одни на 5 руб. за километр, другие – в Туле – на 10 рублей за абонементный талон.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рассмотрит обращения с просьбой поднять цены на проезд. В итоге проведут анализ обращений транспортников и будут прорабатывать вопрос в диалоге с компаниями.

Напомним, что и ранее коммерческие перевозчики также обосновывали желание поднять цены покрытием расходов на систему видеонаблюдения, большим числом маршрутов, созданием новых льготных маршрутов и высокими ценами на топливо.