Минтранс Тульской области проведет проверку по фактам обращения перевозчиков о повышении тарифов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, перевозчики настаивают на ежегодной индексации стоимости проезда – одни на 5 руб. за километр, другие – в Туле – на 10 рублей за абонементный талон.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рассмотрит обращения с просьбой поднять цены на проезд. В итоге проведут анализ обращений транспортников и будут прорабатывать вопрос в диалоге с компаниями.

Напомним, что и ранее коммерческие перевозчики также обосновывали желание поднять цены покрытием расходов на систему видеонаблюдения, большим числом маршрутов, созданием новых льготных маршрутов и высокими ценами на топливо.