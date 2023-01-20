Больше половины туляков одобряют введение начальной военной подготовки в школах с 5 класса Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 60% туляков одобряют введение предмета с этого возраста – таковы результаты исследования, проведенного одним из сервисов по поиску работы.

Против «старого нового» предмета (НВП преподавалась в советских школах) - 23% респондентов. Они объясняют свою позицию нежеланием военной карьеры для своих детей, перегруженностью школьной программы и сомнением в возможности организовать качественное преподавание.

При этом мужчины одобряют введение нового предмета чаще женщин (67% против 52%), а представители старшего поколения – чаще молодых: 40% среди респондентов до 34 лет и 72% среди тех, кому больше 45.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов число сторонников начальной военной подготовки даже выше среднего показателя - 63%.

Опрос был проведен в связи с появлением с осени этого года в школьном курсе ОБЖ модуля «Элементы начальной военной подготовки», который будет включать в себя строевую подготовку, изучение автомата Калашникова и проч.