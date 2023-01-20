248 000 рублей украла у 82-летнего пенсионера в Туле мошенница, представившись соцработником Фото: Алексей ФОКИН (фото)

82-летний житель тульского Заречья обратился в полицию и сообщил, что к нему домой пришла неизвестная женщина, представилась сотрудником органа соцзащиты и заявила, что российские банкноты якобы скоро выходят из оборота и их необходимо обменять на «новые». А номера хранящихся дома «устаревших» купюр надо переписать.

После ухода «соцработницы» туляк не досчитался 248 тысяч рублей. Мошенницу ищет полиция.