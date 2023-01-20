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НовостиЗвезды20 января 2023 7:28

В Тульской области в ближайшие три года отреставрируют усыпальницу графов Бобринских

Проектом занялись только после вмешательства прокуратуры
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области в ближайшие два года отреставрируют усыпальницу графов Бобринских

В Тульской области в ближайшие два года отреставрируют усыпальницу графов Бобринских

Фото: соцсети

В Донском надзорное ведомство проверило исполнение законодательства о государственной охране объектов культурного наследия. Выяснилось, что в сентябре 2021 года в безвозмездное пользование МБУК «Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» передали недвижимое имущество - «Усыпальницу Бобринских, начала XIX в.». Но с той поры музей так и не принял мер для определения границ территории усыпальницы, не приступил и к ее реставрации.

Лишь по требованию прокуратуры дирекция музейного комплекса «Бобрики» разработала план восстановлении памятника архитектуры до конца 2025 года.