В Тульской области в ближайшие три года отреставрируют усыпальницу графов Бобринских

В Тульской области в ближайшие два года отреставрируют усыпальницу графов Бобринских Фото: соцсети

В Донском надзорное ведомство проверило исполнение законодательства о государственной охране объектов культурного наследия. Выяснилось, что в сентябре 2021 года в безвозмездное пользование МБУК «Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» передали недвижимое имущество - «Усыпальницу Бобринских, начала XIX в.». Но с той поры музей так и не принял мер для определения границ территории усыпальницы, не приступил и к ее реставрации.

Лишь по требованию прокуратуры дирекция музейного комплекса «Бобрики» разработала план восстановлении памятника архитектуры до конца 2025 года.