В Новомосковске Тульской области Opel заехал под крышу остановки общественного транспорта Фото: соцсети

ЧП произошло 19 января напротив нового корпуса НИ РХТУ им. Менделеева на улице Дружбы в Новомосковске.

Возможно, легковой автомобиль Opel просто закатился под навес, будучи не поставлен на «ручник» рассеянным водителем. Так предположили некоторые пользователи Сети. Однако другие подозревают в этом злой умысел: «Мой Opel, мои правила», — подписал снимок автор. А третьи нашли в этом повод повеселиться: «Наверное, тает, вот и спрятался под навес».