«ГАЗель» врезалась в сцепку из двух «МАЗов» в Киреевском районе тульской области Фото: материалы пресс-служб

18 января в 18:50 на 231-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Киреевского района 42-летний мужчина за рулем «ГАЗель-NEXT» совершил столкновение с попутным автомобилем «МАЗ 452831-01», который буксировался на жесткой сцепке другим таким же «МАЗом» под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели», который после оказания медицинской помощи был отпущен.