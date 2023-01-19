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НовостиПроисшествия19 января 2023 14:19

«ГАЗель» врезалась в сцепку из двух «МАЗов» в Киреевском районе тульской области

Водитель отделался легкими травмами
Игорь КОПЫТОВ
«ГАЗель» врезалась в сцепку из двух «МАЗов» в Киреевском районе тульской области

«ГАЗель» врезалась в сцепку из двух «МАЗов» в Киреевском районе тульской области

Фото: материалы пресс-служб

18 января в 18:50 на 231-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Киреевского района 42-летний мужчина за рулем «ГАЗель-NEXT» совершил столкновение с попутным автомобилем «МАЗ 452831-01», который буксировался на жесткой сцепке другим таким же «МАЗом» под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели», который после оказания медицинской помощи был отпущен.