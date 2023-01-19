В Тульской области водитель «пятерки» сбил шедших по обочине девочку и мужчину Фото: материалы пресс-служб

18 января в 08:55 на 5-м километре автодороги «Орел - Ефремов – Кочкино» на территории Ефремовского района 65-летний мужчина за рулем ВАЗ 21053 наехал на двух пешеходов, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении – 46-летнего мужчину и 7-летнюю девочку.

В результате ДТП мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен, а девочка – госпитализирована с различными травмами.