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НовостиПроисшествия19 января 2023 12:57

В Тульской области водитель «пятерки» сбил шедших по обочине девочку и мужчину

Ребенок был госпитализирован
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области водитель «пятерки» сбил шедших по обочине девочку и мужчину

В Тульской области водитель «пятерки» сбил шедших по обочине девочку и мужчину

Фото: материалы пресс-служб

18 января в 08:55 на 5-м километре автодороги «Орел - Ефремов – Кочкино» на территории Ефремовского района 65-летний мужчина за рулем ВАЗ 21053 наехал на двух пешеходов, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении – 46-летнего мужчину и 7-летнюю девочку.

В результате ДТП мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен, а девочка – госпитализирована с различными травмами.