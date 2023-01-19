В Тульской области обнаружили женщину с поддельными правами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2019 года женщина, проживающая в Донском, купила поддельные водительские права, которыми пользовалась более 3 лет.

В 2022 году жительница региона вышла замуж и пришла в МФЦ менять документы, так как она взяла фамилию мужа. Ей оформили заявление и отправили его в отделение МРЭО ГИБДД для принятия решения о замене прав. Там засомневались в подлинности удостоверения и раскрыли обман.

Суд приговорил женщину к 6 месяцем ограничения свободы. От дачи показаний она отказалась.