Более 51 млн рублей для предоставления жилья сиротам-участникам СВО выделят в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из резервного фонда регионального правительства Тульской области будет выделено 51 475 932 рублей Министерству труда и социальной защиты Тульской области. Средства направят на финансирование дополнительной меры социальной поддержки гражданам. Им бесплатно предоставят в собственность жилые помещения.

Квартиры, согласно губернаторскому указу «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения жилыми помещениями», положены сиротам, которые проходили или проходят военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальное звание полиции), добровольцам и мобилизованным, участвующим в спецоперации, по достижении 23 лет.