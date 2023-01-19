С тульской с психиатрической больницы тулячка взыскала 200 000 рублей за то, что попала в аварию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Привокзальный районный суд рассмотрел иск женщины к ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Авария произошла 1 апреля 2021 года на улице Путейской, когда столкнулись служебный «ПАЗ», перевозивший медиков, Hyundai и SsangYong. В ДТП пострадали 15 человек.

Женщина - пассажир этого автобуса и работник психлебченицы - в результате ДТП получила телесные повреждения, что повлекло за собой утрату трудоспособности с апреля по декабрь 2021 года. В связи с этим она просила взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Иск был удовлетворен частично. Больница должна выплатить медику 200 тысяч рублей.

Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано