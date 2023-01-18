11 чиновников из Тульской области вошли в президентский кадровый резерв Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из Тульской области в высший уровень резерва включены министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин, замминистра здравоохранения Оксана Дубровина, глава тульского минтранса Родион Дудник, глава регионального минэкономразвития Антон Емельяненко, замминистра имущественных и земельных отношений Игорь Казенный, директор департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности минздрава Денис Зиганшин, директор департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений Сергей Никольский, замначальника инспекции — начальник контрольно-финансового отдела ГЖИ Юлия Осипова, замминистра экономразвития Лариса Соломатина.

В базовый уровень вошли: главный советник отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Олеся Малиновская, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Евгения Тарасова.

В третий раздел списка, так называемый «перспективный», не попал никто из представителей тульских властей.