Тульские таможенники изъяли Toyota за неуплату пошлин у жителя Рязани Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Гражданин Абхазии в прошлом году ввез в Россию иномарку 2005 года выпуска, за которую должен был внести больше 2 млн рублей таможенных платежей. Но он не заплатил ни копейки, так как обязался использовать машину исключительно для личных нужд. Однако вскоре он передал свою Toyota в личное пользование жителю Рязани, что является нарушением закона.

При этом 22-летний рязанец распоряжался ей уже как своей личной собственностью - выставил на продажу. Это и послужило причиной изъятия авто у парня и возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица». Но в отношении абхаза. Ему грозит штраф до полумиллиона рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.