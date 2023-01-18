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НовостиОбщество18 января 2023 7:01

В Тульской области крупный машиностроительный завод задолжал сотрудникам больше 800 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали долг – деньги нашлись
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области крупный машиностроительный завод задолжал сотрудникам больше 800 тысяч рублей

В Тульской области крупный машиностроительный завод задолжал сотрудникам больше 800 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ситуация сложилась в Узловой Тульской области, где машиностроительное предприятие задолжало сотрудникам больше 800 тысяч рублей. Приставы погасили задолженность с помощью взыскания на имущественное право должника по договорам о сдаче ряда помещений заводе в аренду.

Таким образом, более 50 сотрудников предприятия получили положенную им зарплату.

При этом аналогичные ситуации с задолженностями на данном заводе уже происходили и ранее. В апреле 2022 года в пользу работников взыскали более 2 миллионов рублей, в сентябре еще почти 900 тысяч рублей.