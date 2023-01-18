Полусферы на пешеходной зоне в районе Тульского подуниверситета вернулись на место Фото: соцсети

Пару дней назад появилась информация о том, что неизвестные убрали бетонные полусферы, ограничивающие пешеходную зону напротив РПА (остановка «Педуниверситет») на проспекте Ленина в Туле. Ограничители установили в конце прошлого года, ликвидировав созданную здесь давным-давно стоянку обитателей местных офисов.

Накануне кому-то это не понравилось, и сферы сдвинули, чтобы опять иметь возможность парковаться на тротуаре даже вопреки установленному на въезде спецзнаку.

Бетонные ограничители вернули. Смогут ли найти нарушителя правил дорожного движения – вот в чем вопрос.