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НовостиОбщество18 января 2023 6:22

Полусферы на пешеходной зоне в районе Тульского подуниверситета вернулись на место

Первыми отреагировали пользователи соцсетей
Игорь КОПЫТОВ
Полусферы на пешеходной зоне в районе Тульского подуниверситета вернулись на место

Полусферы на пешеходной зоне в районе Тульского подуниверситета вернулись на место

Фото: соцсети

Пару дней назад появилась информация о том, что неизвестные убрали бетонные полусферы, ограничивающие пешеходную зону напротив РПА (остановка «Педуниверситет») на проспекте Ленина в Туле. Ограничители установили в конце прошлого года, ликвидировав созданную здесь давным-давно стоянку обитателей местных офисов.

Накануне кому-то это не понравилось, и сферы сдвинули, чтобы опять иметь возможность парковаться на тротуаре даже вопреки установленному на въезде спецзнаку.

Бетонные ограничители вернули. Смогут ли найти нарушителя правил дорожного движения – вот в чем вопрос.