Крещение-2023 в Тульской области может оказаться самым теплым с начала XXI века Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозам синоптиков, ожидается, что температура воздуха поднимется в четверг до двух градусов тепла. Днем 19 января ожидается дождь. Поэтому Крещение в Тульской области в 2023 году станет одним из самых теплых в XXI веке. Пока до сих пор самым теплым было 19 января 2007 года – 16 лет назад ночью температура воздуха составила +3,6°, а днем поднималась до +6,3°.

После этого начнет вновь холодать - в ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до минус одного градуса. В начале же следующей недели ночью возможно до восьми градусов мороза.