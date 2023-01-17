За неделю в Тульской области вирус свиного гриппа подтвердился у 14 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 9 по 15 января по информации Управления Роспотребнадзора, число заболеваний ОРВИ в Тульской области выросло почти в 1,5 раза.

Так, за неделю по области было зарегистрировано 5 759 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 22% и больше, чем на предыдущей неделе, на 44%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога отмечен только среди взрослых.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 14 человек. Кроме того, у пяти пациентов подтвержден вирус гриппа В.