В Тульской области сотрудник компании по изготовлению сейфов сломал на работе ноги Фото: материалы пресс-служб

Следствием установлено, что оператор холодноштампованного оборудования одной из фирм в Узловой получил переломы ног при производстве работ по укладке металлических намоток на поддоны. Данные травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

Уже произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены работники предприятия, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, к нему причастных.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» продолжается.