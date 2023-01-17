Тулу ждет редизайн исторического центра города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На изменение облика центра Тулы предполагается потратить 5 950 000 рублей. Средства выделяются на дизайн-проект туристической зоны – информация об этом появилась на Госзакупках. Тула получит федеральное финансирование, так как в 2022 году стала победителем первого конкурса проектов по обустройству туристических центров.

Работы будут проводиться на территории, ограниченной левым берегом реки Упы, ул. Советской, ул. Тургеневской, пер. Садовым; пр. Ленина до ул. Пушкинской, а также территории, ограниченной ул. Советской, ул. Ф Энгельса, Учетным переулком и пр. Ленина. В дизайн-код будут входить оформление ряда подземных переходов, территории в районе Учетного переулка, а также внешний вид торговых точек, уличных павильонов, санитарных кабин и туалетов, а также системы навигации.

Срок выполнения работ - в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта.