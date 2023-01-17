В Туле проверяют законность организации полигона для складирования снега на улице Чмутова Фото: материалы пресс-служб

К проведению надзорных мероприятий привлечены Роспотребнадзор и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. В ходе выезда на место проверено соблюдение требований действующего законодательства при складировании снега на площадке для его временного хранения в зимний период.

В МКУ «Сервисный центр г. Тула», ответственном за его организацию, запрошена разрешительная и отчетная документация.

При наличии оснований прокуратура примет комплекс мер реагирования.