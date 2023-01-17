Тульский «АКМ» завершил домашнюю серию проигрышем «Южному Уралу» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «АКМ» в финале домашней серии в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги уступил «Южному Уралу» со счетом 3:0 в пользу команды из города Орска Оренбургской области.

По сравнению с матчем против «Челмета» вместо Даниила Журакова, Никиты Волосенкова и Даниила Анопа в составе появились Даниил Булыгин, Евгений Воронков и Артём Артемов.

С первых минут «АКМ» начал играть активно и перебросал соперника 17:9, но результат показали гости. В самом конце первого периода ворота голкипера туляков Сергея Большакова поразили Максим Капитуров и Александр Борисенков.

Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в середине заключительного отрезка «Южный Урал» реализовал большинство, и окончательный результат установил Владислав Кулиев.

По словам наставника «АКМ» Олега Горбенко, «проблемы начались еще в первом периоде – видно было, что моменты создавали, но где-то хотели еще больше усложнить комбинации, сыграть красиво, а это черевато. Хотели поиграть – доигрались. Это и для ребят урок и для нас».

Теперь 21 января туляки сыграют в Воронеже, а 23 января – в Ростове-на-Дону.