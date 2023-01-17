Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт17 января 2023 11:58

Тульский «АКМ» завершил домашнюю серию проигрышем «Южному Уралу»

Теперь нашей команде предстоят два выездных матча
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «АКМ» завершил домашнюю серию проигрышем «Южному Уралу»

Тульский «АКМ» завершил домашнюю серию проигрышем «Южному Уралу»

Фото: материалы пресс-служб

Тульский «АКМ» в финале домашней серии в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги уступил «Южному Уралу» со счетом 3:0 в пользу команды из города Орска Оренбургской области.

По сравнению с матчем против «Челмета» вместо Даниила Журакова, Никиты Волосенкова и Даниила Анопа в составе появились Даниил Булыгин, Евгений Воронков и Артём Артемов.

С первых минут «АКМ» начал играть активно и перебросал соперника 17:9, но результат показали гости. В самом конце первого периода ворота голкипера туляков Сергея Большакова поразили Максим Капитуров и Александр Борисенков.

Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в середине заключительного отрезка «Южный Урал» реализовал большинство, и окончательный результат установил Владислав Кулиев.

По словам наставника «АКМ» Олега Горбенко, «проблемы начались еще в первом периоде – видно было, что моменты создавали, но где-то хотели еще больше усложнить комбинации, сыграть красиво, а это черевато. Хотели поиграть – доигрались. Это и для ребят урок и для нас».

Теперь 21 января туляки сыграют в Воронеже, а 23 января – в Ростове-на-Дону.