Дело о мене Центрального стадиона в Туле: с обвиняемой требуют взыскать более 200 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С бывшего заместителя председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяны Силаевой требуют взыскать больше 200 миллионов рублей в пользу МКП «Тулгорэлектротранс».

Сделка мены была совершена в конце 2014 года. В собственность города перешла часть территории стадиона, а также объект на улице Железнодорожной. В руки частника же отдали территорию депо на улице Оборонной. Сторона обвинения считает, что в результате сделки предприятию пришлось арендовать площади.

Напомним, в декабре 2022 года суд признал Татьяну Силаеву виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Было установлено, что чиновница подготовила сделку по мене Центрального стадиона, в результате которой «Тулгорэлектротранс» потерял более 200 миллионов рублей. Тогда Силаеву приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Суд счел, что действия чиновницы не повлекли тяжких последствий для организации.